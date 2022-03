Ciro Immobile si è chiuso in un silenzio assordante e queste per lui sono ore di riflessione; le critiche piovute su di lui sono tante.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile secondo La Repubblica starebbe pensando di dire addio alla nazionale italiana. Le critiche sono piovute su di lui sia da parte dei tifosi che da parte della carta stampata dopo la bruttissima sconfitta con la Macedonia. Non sono bastati 2 goal realizzati ad Euro2020, una competizione che lo ha visto comunque impiegato come attaccante titolare.

Roberto Mancini

Il laziale sarebbe stufo di essere uno dei primi ad essere oggetto delle critiche, ma, come Mancini, aspetta prima di prendere decisioni clamorose. L’attaccante di Torre Annunziata effettivamente non riesce praticamente mai ad esprimersi in nazionale ai fantastici livelli a cui ha abituato i tifosi laziali. Non se ne capiscono tutti i motivi, uno di questi potrebbe sicuramente essere l’impianto di gioco diverso delle due squadre: la Lazio gli permette di toccare molti più palloni di quanti ne tocca con l’Italia.

