L’Italia non si è qualificata al Mondiale 2022, per molti giocatori la partita contro la Turchia sarà l’addio all’azzurro, almeno in chiave Mondiale.

Chi non ci sarà sicuramente è Sirigu con i suoi 35 anni. I difensori: Chiellini, Bonucci, Acerbi e Florenzi. Quest’ultimo potrebbe ambire però all’ultimo Europeo all’età di 33 anni ma difficilmente a 35 si va da terzino ai Mondiali.

Difficile anche per Jorginho il Mondiale a 34 anni, solo una tenuta fisica esemplare gli può consentire questo sogno.

In attacco non ci saranno più Insigne oramai in MLS da anni, Immobile certamente, ma nemmeno il neo naturalizzato Joao Pedro. Fuori probabilmente anche Politano e Belotti. Verratti se gli infortuni saranno clementi potrebbe esserci a 33 anni. Vedremo quindi quale sarà la nuova struttura in vista delle qualificazione al Mondiale 2026 in America. Quando, alcuni talenti come Chiesa avranno già 28 anni e Zaniolo 26 anni.

