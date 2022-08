Ciro Immobile sempre più uomo simbolo della Lazio di Sarri: l’attaccante alla ricerca degli obiettivi stagionali

Ciro Immobile è pronto a iniziare questa nuova stagione in maglia Lazio. Sempre più simbolo e intoccabile dei biancocelesti, l’obiettivo del bomber è sempre quello di segnare a raffica aggiudicandosi la classifica marcatori. Vlahovic e Lukaku gli scomodi avversari da battere, ma Ciro ha già dimostrato il suo valore superando a suon di gol anche le icone biancocelesti.

Sempre più uomo Lazio, in estate Immobile è stato garante del patto tra Lotito e Sarri oltre che un grosso aiuto nel mercato con le chiamate a Romagnoli e Provedel per sbloccare le trattative. Senso di appartenenza, motivazioni, credibilità. Serve anche questo per creare un gruppo forte, compatto, ripartire, rilanciarsi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

L’articolo Immobile, sempre più uomo Lazio: dal mercato ai gol, ecco gli obiettivi del bomber biancoceleste proviene da Calcio News 24.

