Le parole di Ciro Immobile sul caso infortunio in nazionale: «Si è creato un caso un po’ inutile, avrei voluto giocare»

Ciro Immobile, intervenuto alla conferenza della Partita della Pace, ha parlato riguardo sul caso del suo infortunio durante la sosta delle nazionali. Di seguito le sue parole.

«Devo dire la verità, è stato creato un caso ma un po’ inutile. Purtroppo è uscita la notizia della mia foto in partenza, ma stavo solo aspettando Mancini che era andato a Roma a votare e stava tornando in aereo. È stata solo una casualità, stavo per partire nonostante io non potessi giocare ma poi alla fine anche lui è stato d’accordo sul farmi tornare a casa per svolgere le visite. Era inutile fare il viaggio e quindi erano tutti felici e contenti, un po’ meno io che avrei voluto giocare… Non è stato un infortunio grave ma sarebbe stato rischioso giocare e tutti eravamo sulla stessa lunghezza d’onda: non rischiare. Quindi sono tornato a Roma per fare le terapie».

