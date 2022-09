Il Milan rientra nei suoi giocatori da tutte le nazionali, ecco i report del sito ufficiale dei rossoneri sulla situazione.

Sito ufficiale dei rossoneri, mostra il report degli allenamenti del Milan, ecco com’è la situazione attuale: “Allenamento per la squadra, questa mattina, a Milanello. Rientrati i nazionali, il gruppo si è ritrovato in spogliatoio in preparazione del prossimo impegno di campionato di sabato 1° ottobre alle 20.45 a Empoli. Presenti al Centro Sportivo anche Paolo Maldini e Frederic Massara.“

sede Milan

Conclude così il report sul sito ufficiale rossonero: “Inizio della sessione sul campo ribassato con il consueto riscaldamento svolto attraverso una prima serie di esercizi di mobilità e l’utilizzo di ostacoli, mentre i portieri hanno lavorato in maniera specifica insieme ai preparatori. Successivamente i rossoneri hanno curato il possesso palla, terminato il quale Mister Pioli ha condotto la fase tattica. Per concludere, spazio a una partitella su campo ridotto.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG