Stefano Impallomeni ha parlato del match di domenica tra la Lazio e l’Inter, valevole come 16^ giornata di Serie A

A margine della sconfitta della Lazio con l’Atletico, Stefano Impallomeni ha parlato della squadra in vista del match con l’Inter.

LE PAROLE- «E’ una Lazio piatta, prevedibile, poco ambiziosa, crea poco. Fa fatica, ed è allarme rosso, visto che è una squadra di Sarri. Non è più forte ma neanche più debole. Ci sono stati tanti errori individuali, giocatori che rendono di meno. Basti pensare a Romagnoli e Casale e al loro rendimento ora.

Manca anche Tare, che conosceva l’anima di questa squadra. La campagna acquisti mi è sembrata non eccezionale ma neanche così scarsa. C’è il lento inserimento dei nuovi e il ritardo delle vecchie linee. E così la Lazio non è nè carne nè pesce. Ora avrà un altro bel test contro l’Inter. La Lazio è intensa solo a tratti, c’è una crisi tecnica che non è colpa di nessuno. Serve una bella prestazione che sblocchi tutto. E poi neanche la comunicazione è il massimo»

