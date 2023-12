Stefano Impallomeni dice la sua sulla situazione in casa Juve, analizzando la rosa bianconera in ottica Scudetto

A Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha così analizzato la situazione in casa Juve.

LE PAROLE – «E’ ancora presto, il Milan ha un ritardo clamoroso e ne abbiamo viste tante. L’Inter deve stare attenta a questa Juve, che vince partite con grande determinazione. Combatte, corre, si aiutano, c’è un bel gruppo. L’Inter deve stare attenta, è più forte ma ha un cliente difficile da scrollarsi di dosso. Per me questa Juve non è ancora al massimo. Stando lì la Juve, anche magari a 4-5 punti, può recuperare. Soprattutto se fai qualcosa a centrocampo a gennaio. A Genova per la Juve non sarà facile stavolta, sono partite pericolose. L’Inter ha una bella gatta da pelare».

