L’opinionista ha espresso il suo parere sulla vittoria nerazzurra di ieri sera

Intervistato da TMWRadio, Stefano Impallomeni, ha espresso il suo parere sulla splendida vittoria dell’Inter sul Milan.

LE PAROLE- «Grandi complimenti all’Inter, ho sempre pensato che fosse la più forte in campionato ed è stato evidenziata l’annata deludente in Serie A. Credo che le critiche di Marotta siano state sane e hanno permesso questa crescita. Meriti a Inzaghi per l’equilibrio. Ho sentito Zhang, che ha detto che la qualità migliore di Inzaghi è la calma, l’equilibrio, ed è vero. Lo trasmetti poi alla squadra. È una squadra che è cresciuta, per la profondità di rosa e la qualità di squadra. Si è riscattata in Europa con sorteggi anche fortunati ma è comunque riuscita ad andare avanti. Nei derby col Milan non c’è stata storia e c’è la rivincita di Inzaghi. Ora va in finale, ci arriva da sfavorita ma se la giocherà»

