Il numero 10 nerazzurro ha espresso la sua gioia per la finale raggiunta

Intervistato nel post partita su Sky Sport, l’autore del gol vittoria dell’Inter, Lautaro Martinez, ha espresso la sua gioia per la finale raggiunta.

LE PAROLE- La serata di oggi rimarrà per tutta la vita. Queste serate sono importantissime, c’è tanta storia lì dentro e l’abbiamo affrontata nel modo che dovevamo. Andiamo avanti e siamo troppo felici. È speciale, io cerco di dare il massimo dentro e fuori dal campo, dare una mano ai compagni sempre. In questa stagione sono cresciuto tanto a livello mentale, personale e di famiglia, sono più tranquillo in campo e penso tantissimo prima di fare le cose. Ho una famiglia dietro che è sempre lì e compagni che mi fanno crescere ogni giorno. Anche da Messi al Mondiale ho imparato tantissimo. Soffro tanto quando non faccio prestazioni importanti come voglio io. A volte sicuramente il calo fisico conta tanto. In questa stagione non mi sono fermato, con la caviglia distrutta stavo valutando se operarmi o no, adesso sto bene. Al Mondiale stavo malissimo, ho sofferto e fatto punture. I giorni che mi sono riposato dopo il Mondiale mi hanno fatto bene. Oggi sono in gran forma fisicamente, mentalmente e il gol arriva. Felicità assoluta e un ringraziamento ai miei compagni. Dobbiamo andare a Istanbul ad alzare la coppa, siamo passati contro un eterno rivale.

