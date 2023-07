L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha detto la sua su due obiettivi di mercato dei nerazzurri.

Stefano Impallomeni ha parlato di Lukaku e Frattesi a TMW Radio. “Nell’ultimo mese e mezzo Lukaku ha dato risposte importanti e credo sia importante ripristinare la LuLa. Nelle intenzioni di Inter, giocatore e allenatore c’è la voglia di ripartire insieme. Poi c’è Correa che dovrà dimostrare qualcosa, ma è un giocatore buono. Con questi 4 attaccanti partirebbe alla grande”.

Davide Frattesi

“Frattesi? Molti possono avere delle perplessità sui costi, ma credo che sia un giocatore che ha caratteristiche difficili da trovare sul mercato, ha visione di gioco e carattere. E’ un giocatore abituato a giocare in maniera offensiva, ma secondo me in una squadra votata all’attacco con i suoi inserimenti è ideale. In cuor suo credo che voglia giocare in una squadra di questo tipo”.

