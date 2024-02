Impallomeni difende Pioli: «Non me la sento di criticarlo ma a fine anno… ». Le parole dell’ex calciatore

Stefano Impallomeni ha parlato a Maracanà analizzando l’attuale stagione dei rossoneri e la posizione di Pioli.

PAROLE – «Credo che il Milan stia facendo quello che deve fare. Sta facendo un campionato da vertice ma Inter e Juve stanno facendo ancora di più. Non me la sento di criticare Pioli, che per me a fine anno non sarà più il tecnico rossonero e si punterà su Conte. Il Milan cerca il bello e un calcio sempre a 100 all’ora, deve capire i momenti delle partite e anche la sua vera forza. Capello lo vede superiore alla Juve, per me è una rosa importante, che è cambiata tanto e non era facile assemblare tutto così. Nell’emergenza Pioli si sta esaltando, ma perché è in emergenza Troppi infortuni su cui fare mea culpa a questo punto. Forse si poteva fare di più sul mercato solo davanti, per il resto è un buon Milan. Gli manca qualche gol in più da parte di Leao».

