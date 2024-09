L’ex centrocampista Stefano Impallomeni ha criticato l’avvio di stagione dei rossoneri e soprattutto gli atteggiamenti del portoghese.

Negli ultimi tempi, il Milan ha suscitato diverse reazioni e non tutte positive tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori. Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha offerto tramite TMW Radio la sua analisi su alcuni aspetti che riguardano la situazione attuale del club rossonero e non solo, durante un’importante trasmissione radiofonica.

Paulo Fonseca

Il salto mancato

Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, sembra non essere riuscito a compiere quel salto di qualità tanto atteso e sembra molto simile rispetto a quello di Stefano Pioli. Le aspettative erano orientate verso un gioco più spettacolare e offensivo, in contrasto con quanto effettivamente messo in campo. Il problematico inizio di stagione è visto come un’eredità di errori non risolti dello scorso anno, con una squadra che mostra una notevole discontinuità, la cui performance sembra oscillare in base alle prestazioni di singoli giocatori come Rafael Leão. Impallomeni rimarca come quest’ultimo, nonostante il talento indiscutibile, stia vivendo un periodo al di sotto delle aspettative, soprattutto per un calciatore del suo calibro.

La polemica

Il comportamento di Leao dopo un assist, definito da Impallomeni “scolastico” contro la Lazio, ha suscitato polemiche: “Su Leao che zittisce tutti dopo un assist scolastico mi sembra davvero troppo. Questo ragazzi deve capire che deve fare la differenza. Si deve rendere conto che non è un giocatore medio e quindi deve regalare certe prestazioni. Per ora è deludente”.

