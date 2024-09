L’esterno francese, salito ultimamente agli onori della cronaca per il caso riguardante il colino break, avrebbe fatto una richiesta molto alta al club rossonero.

Il Milan si troverà presto a fare i conti con la vicenda di Theo Hernandez, il cui futuro sembra attualmente sospeso tra la volontà di rinnovare il proprio impegno con la sua squadra attuale e le aspettative economiche legate al suo nuovo contratto.

La trattativa delicata

Nel contesto attuale, la dirigenza si trova di fronte a un bivio importante: quello di rinegoziare il contratto del terzino. La trattativa si presenta complessa e piena di sfide, in quanto deve mirare a soddisfare le richieste economiche dell’atleta pur mantenendo l’armonia all’interno della squadra. Secondo il Corriere della Sera, il francese avrebbe chiesto uno stipendio annuo di 8 milioni di euro per il rinnovo: il Milan di solito offre cifre più basse per i prolungamenti anche dei big (unica eccezione finora è Leao) ma al di là di questo, elargire uno stipendio simile al giocatore potrebbe influenzare gli equilibri interni al club.

Theo Hernandez

Gli scenari

Le prossime settimane saranno cruciali per delineare il destino di Theo Hernandez. L’obiettivo dichiarato è quello di continuare il percorso a Milano, ma la strada per il rinnovo appare dissestata e richiederà una navigazione attenta da parte della dirigenza per non pregiudicare l’equilibrio attuale. La volontà del giocatore di restare è chiara, ma tutto dipenderà dalla capacità delle parti di trovare un accordo economico sostenibile e congruo alle aspettative e alle prestazioni del giocatore.

