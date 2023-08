Impallomeni: «Il Milan riparta da Leao. Scudetto? Loro tre sono più avanti». Le su parole ai microfoni di TMW

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare tra le altre cose anche del Milan.

IMPALLOMENI – «Il Milan deve ripartire da Leao, che ha le potenzialità per fare venti gol a campionato, ma deve diventare più cattivo davanti alla porta. Per il resto sono arrivati giocatori verticali e moderni, come Chukwueze, ma anche Musah a centrocampo. Servirà ora trovare un po’ di stabilità in difesa. Leggermente più avanti rispetto alle altre vedo Juve,Inter e Napoli. Un po’ più indietro Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina»

