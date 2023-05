Stefano Impallomeni, nella sua intervista a TMW Radio, ha parlato così delle vicende extra-campo della Juve.

LE PAROLE – «E’ una situazione surreale, prima -9, poi -15, poi punti rimessi e a due giornate dalla fine -11 possibili. E’ incredibile, è un precedente clamoroso e mi auguro sia l’ultima uscita di una giustizia sportiva che va rivista, a partire dalle tempistiche. Non ci si capisce più nulla. Il tifoso così si perde perché non capisce niente. Così la giustizia sportiva non va bene, alteri tutto».

The post Impallomeni: «Inchiesta Juve? Mi auguro una cosa per la Giustizia Sportiva» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG