L’ex centrocampista Stefano Impallomeni ha espresso il suo parere sulla lotta Scudetto.

Stefano Impallomeni ha parlato dell’ultimo turno di campionato e ovviamente di Juventus-Inter a TMW Radio; ecco le sue impressioni. “C’è un allungo significativo di Inter e Juventus. Indietro il Milan potrebbe inserirsi ma troppi problemi muscolari. Finchè non risolve questi problemi e altri però…poi tutte le altre altalenanti. A questo punto ci sono loro due, hanno stili diversi ma sono equilibrate. Se l’Inter vince a Torino per me farà il vuoto. Domenica comunque grande Frosinone, ha giocato molto bene a San Siro. E Soulé ha giocato benissimo, è formidabile”.

Lo status di Inzaghi

Simone Inzaghi dopo essere stato più volte in bilico nella passata stagione, ora deve ancora sconfiggere diversi scettici sul suo conto. Ecco cosa ha detto al riguardo Impallomeni: “Avverto un non detto dei colleghi nei suoi confronti. Forse non viene ritenuto bravo come Allegri, Conte o altri. Gli manca lo Scudetto, ma come allenatore è bravo, gli manca un campionato. E’ il presente, il nuovo che avanza. L’Inter diverte, vince, convince. E’ alla prima esperienza e se la sta giocando bene, sta costruendo qualcosa d’importante. La Juventus ha qualità ma non è dello stesso livello dell’Inter. Mourinho ha detto che La Juve ha un allenatore pazzesco e l’Inter una squadra pazzesca, ma va considerato anche Inzaghi”.

