Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha analizzato la fase difensiva del Milan: Kalulu-Tomori i migliori

Ospite di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così della fase difensiva del Milan:

«Manca uno come Kessie? E’ quello che dicevo settimane fa, nel lungo periodo la sua mancanza si far sentire. Renato Sanches avrebbe dato una completezza a questa squadra che è forte mentalmente comunque. In difesa Kjaer per me non può essere più il titolare, è stato un leader ma dopo l’infortunio si sono creati nuovi equilibri. Per me è un’alternativa. Kalulu e Tomori è la coppia che dà più sicurezza».

