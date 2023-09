L’ex centrocampista Stefano Impallomeni sostiene che i nerazzurri in Italia abbiano una marcia in più di ogni rivale.

Stefano Impallomeni a TMW Radio ha detto la sua sulle big italiane sbilanciandosi in favore dell’Inter. “L’Inter deve decidere quando e come vincere lo scudetto, quest’anno non è semplice, è andata a rifinire con intelligenza una rosa già valida”.

Lautaro Martinez

“La finale di Champions col City ha dato una grande forza alla squadra di Inzaghi, ci sono delle sconfitte che ti lasciano più energia. Ho visto un’Inter consapevole e meno frenetica. Il Milan è una rivoluzione equilibrata, creando una plusvalenza tattica che assecondano tutte le esigenze di Pioli. Concede molto, ha una cavalleria importante e versatile l’uno dall’altro”.

