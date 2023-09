I nerazzurri oggi pomeriggio sono chiamati a provare a rispondere alla vittoria dei rossoneri di venerdì scorso; tutto pronto al Meazza.

Simone Inzaghi conferma gli 11 giocatori che sono partiti titolari contro Monza e Cagliari, il tecnico di fatto non ha mai avuto dubbi di formazione durante la marcia di avvicinamento a questo Inter-Fiorentina. Lo stesso non si può dire con Italiano che già deve fare i conti con i doppi impegni: giovedì scorso la viola ha strappato il pass per la fase a gironi della Conference League. Beltran vince il ballottaggio con Nzola; ecco le formazioni ufficiali.

Marcus Thuram

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 40 Calligaris, 77 Audero, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 47 Kamatè, 49 Sarr.

Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): 53 Christensen; 2 Dodò, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 3 Biraghi; 6 Arthur, 38 Mandragora; 10 Nico Gonzalez, 5 Bonaventura, 99 Kouamé; 9 Beltran.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 7 Sottil, 18 Nzola, 19 Infantino, 26 Mina, 28 Quarta, 32 Duncan, 33 Kayode, 37 Comuzzo, 65 Parisi, 73 Amatucci, 77 Brekalo, 91 Kokorin.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

