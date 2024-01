L’ex centrocampista Stefano Impallomeni evidenzia alcuni aspetti della crescita del capitano nerazzurro.

Stefano Impallomeni a TMW Radio ha detto la sua sul prossimo derby d’Italia: “Lautaro Martinez è diventato proprietario dell’area di rigore. C’è un po’ di tutto comunque. Si sente più responsabile, più leader, Dzeko e Lukaku sono due campioni ma questa libertà di azione e di interpretare il ruolo ce l’ha ora. Credo che ci sia una spinta psicologica che arriva dal Mondiale, vinto ma non da protagonista. Vuole una rivincita personale. Altro aspetto è che è arrivato tirato a questa stagione, con 4-5 kg in meno. Lo si vede, è più asciutto rispetto a prima e quindi ha una presa diversa. E poi conosce bene cosa vuole Inzaghi”.

Simone Inzaghi

Il confronto in panchina

“Oltre a un organico diverso, Inzaghi ha un anno di lavoro di più. E poi la finale di Champions gli ha dato una consapevolezza diversa. Avrebbe meritato anche di vincerla quella partita per errori individuali. Da lì è nata una nuova squadra, più consapevole. Allegri invece ha avuto una stagione difficile, per le cose accadute fuori dal campo e non solo. Ha acquisito forza nella fase difensiva, nel leggere le partite. E’ un cliente scomodo e non so come andrà a finire il duello. Se dovesse vincere l’Inter, ma è importante anche come, allora può dare una bella botta alle convinzioni della Juve. Allegri è davvero adesso al primo anno di costruzione di una squadra vincente, Inzaghi viene da un percorso più lineare. L’Inter gioca il miglior calcio in Italia, ha grande continuità nel giocare bene”.

L’articolo Impallomeni: “L’anno scorso c’erano Lukaku e Dzeko, ora Lautaro ha libertà di azione, l’Inter avrebbe meritato la Champions” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG