Sono queste le parole di Impallomeni che parlando a TMW Radio discute della vittoria dell’Inter in Champions.

Così parla Impallomeni che analizza la vittoria dell’Inter in Champions League, parlando a TMW Radio ecco le sue parole: “Sta facendo anche più di quello possa fare ora. Era una vittoria importante, non c’erano ritmi irresistibili ma ho notato la voglia di uscire da questa situazione. Col Torino mi è piaciuto il carattere negli ultimi 20′, è un aspetto importante da non sottolineare.“

Romelu Lukaku

Conclude così il giornalista sportivo: “E’ un’Inter che vuole tornare su. Udine sarà fondamentale, perché se vinci ti carichi e poi dopo la sosta ci sarà anche la Roma. L’Inter deve recuperare la forma fisica e anche Lukaku, che in pratica non si è mai visto. Deve inserirsi anche lui in un’Inter che è diversa da quella di Conte.“

