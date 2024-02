L’ex centrocampista Stefano Impallomeni ha detto la sua sul momento attuale dei nerazzurri.

L’Inter ha dato un messaggio piuttosto chiaro al campionato con la vittoria di domenica scorsa contro la Juventus; a convincere non è tanto il risultato quanto la prestazione degli uomini di Inzaghi a far parlare di sé. In molti si stanno domandando se la corsa Scudetto sia ancora aperta; Stefano Impallomeni ha parlato così a TMW Radio. “E’ ancora lunga, ma credo che abbia costruito qualcosa di significativo ora. Era una partita importante, non decisiva, ma che dà la misura di una differenza che si è vista in campo“.

esultanza Inter

Nessun avversario

“L’Inter gioca il calcio migliore in Italia e forse in Europa. Il lavoro di Inzaghi è straordinario, è una squadra armonica, quasi perfetta. Per me se la può giocare con il City. Non vedo una superiorità schiacciante di altre big d’Europa. Ha raggiunto una dimensione di forza impressionante. Ripeto, è una squadra da Premier. Ora rischia solo di rilassarsi, ma per me non ci sono avversari”.

La crescita del turco

“Si sono inseriti tutti bene. E poi diciamolo, è stato bravo Inzaghi. E’ bravo. Non mi ricordo una squadra così come gioco da tempo, parlando di Inter. Anche quella di Conte o di Spalletti. Inzaghi è proprio bravo, è maturato. La finale di Champions ha dato qualcosa in più alla squadra ma anche al tecnico stesso. Li mette nelle condizioni migliori per rendere al massimo”.

