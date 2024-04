L’ex centrocampista Stefano Impallomeni sostiene che ai nerazzurri possano bastare 2 vittorie per conquistare il ventesimo Scudetto.

Stefano Impallomeni a TMW Radio ha espresso il suo parere sul momento attuale dell’Inter e sul possibile prossimo allenatore del Napoli. “Complimenti a Inzaghi, che ha conseguito la centesima vittoria su 150 panchine all’Inter, una media punti stratosferica. Si appresta a vincere uno Scudetto dal significato importante”.

Verso lo Scudetto

“Se non segna Lautaro, segnano gli altri. Va col pilota automatico. All’Inter bastano ormai un paio di vittorie. Nel derby magari può arrivare… E subito dicono che Pioli si gioca tanto nel derby. Basta, o ci si crede o meno”. L’Inter ha 14 punti di vantaggio sul Milan ed il derby si gioca fra 2 giornate, il 22 aprile. Se il distacco rimanesse inalterato i nerazzurri sarebbero campioni d’Italia vincendo la stracittadina.

Antonio Conte

La possibilità che Conte sia il prossimo allenatore del Napoli

“Lì credo che Conte non ne voglia sapere. Credo sia molto difficile conquistarlo, vuole garanzie. Aurelio De Laurentiis è talmente imprevedibile che è capace di fare anche una campagna acquisti faraonica. Io credo che Osimhen andrà via, quindi hai i soldi a disposizione. Poi se il Napoli non centra l’Europa, è l’occasione per ripartire con una partita a settimana e Conte è ideale. Serve qualche modifica. Ci sono calciatori perfetti per Conte, per dedizione, professionalità, qualche giovane interessante da plasmare ma anche dei big da prendere. E per me De Laurentiis glieli può prendere”.

