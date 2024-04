Il giornalista Fabrizio Biasin ha provato ad ipotizzare le mosse di mercato dei nerazzurri in vista della prossima stagione.

Fabrizio Biasin ha parlato al canale Twitch di FcInter1908.it del volto che potrà avere l’Inter nella prossima stagione. “Come migliorare questa Inter sul mercato? La prima cosa che chiederà Inzaghi, e qualche garanzia penso gliel’abbiano già data, è andare avanti con questo gruppo. Per ora, l’Inter ha già fatto Taremi per l’attacco e Zielinski a centrocampo”.

Milan Skriniar-Samir Handanovic-Francesco Acerbi

Possibili scenari

“Penso Inzaghi chiederà un altro difensore, un centrale, un innesto in più in difesa ecco. A gennaio il club voleva fare Djalò a zero, poi è andato alla Juventus. Prima bisogna capire cosa succede con Acerbi e per me lì Inzaghi vuole mettere un paletto. Le altre cose da fare poi le impone il mercato in uscita, se mai usciranno giocatori. Dipendesse da Inzaghi, lui congelerebbe il mercato, al netto dei due che arrivano. Allo stato attuale, non c’è la corsa a prendere nessun giocatore in entrata”.

L’avviso

“Chi in attacco con Lautaro, Thuram e Taremi l’anno prossimo? Attenzione a pensare che non si debba fare anche quest’anno una grande plusvalenza, io dico questo, dipende molto anche dalla società. Per Thuram mi auguro non arrivino offerte importanti, ma se arrivasse, porterebbe tanti soldi lui perché è arrivato a zero. In questo momento, credo non ci siano offerte comunque per Marcus”.

