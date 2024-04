I nerazzurri dovranno trovare un secondo estremo difensore in vista della prossima stagione: i dirigenti valutano attentamente diverse possibilità.

L’Inter la scorsa estate ha realizzato una mossa piuttosto audace, ovvero ha cambiato tutti e 3 i portieri: arrivarono Sommer, Audero e Di Gennaro al posto di Onana, Handanovic e Cordaz. L’elvetico quasi sicuramente resterà anche nella prossima stagione mentre l’italo-indonesiano è in prestito; Di Gennaro ha il contratto in scadenza e potrebbe ricevere una proposta di rinnovo.

I preferiti della dirigenza

C’è da chiarire quindi chi sarà il secondo portiere nella prossima stagione: ad Ausilio e Marotta piacciono tanto Di Gregorio del Monza e Bento dell’Athletico Paranaense. Entrambi verrebbero più che volentieri all’Inter, il primo tra l’altro è un ex avendo fatto il settore giovanile in nerazzurro, ma le loro valutazioni superano i 20 milioni di euro, decisamente troppo.

Emil Audero

L’ipotesi più probabile

Secondo FcInterNews la conferma di Audero sembra al momento la soluzione più probabile: servirà però trovare un nuovo tipo di accordo con la Sampdoria perché l’Inter non ha intenzione di pagare 7 milioni di euro (la cifra pattuita l’anno scorso per il diritto di riscatto) per il suo cartellino. Audero si sta facendo apprezzare in questa sua prima stagione nerazzurra anche se gioca piuttosto poco: l’italiano dà le adeguate garanzie quando viene chiamato in causa ed ha importanza a livello di spogliatoio. Raggiungere una nuova intesa con la Sampdoria è possibile perché i rapporti tra club sono buoni: potrebbero essere inserite contropartite nell’affare come Giovanni Leoni e Sebastiano Esposito, quest’anno in prestito ai blucerchiati.

L’articolo Inter: il vice-Sommer non è una priorità, ecco cosa filtra al momento proviene da Notizie Inter.

