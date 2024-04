I nerazzurri si avvicinano sempre più allo Scudetto della seconda stella ma anche ad una possibile svolta sul fronte societario.

L’Inter sta vivendo una grande stagione sul campo pur essendo accompagnata da grande incertezza sul fronte societario.

La situazione

Il 20 maggio è l’ultima data utile che Steven Zhang ha per risarcire il debito di più di 350 milioni con Oaktree o rifinanziarlo; ogni giorno che passa appare sempre più probabile che il fondo assuma il controllo del club anche se Suning vorrebbe restarne al timone. Mancando solo un mese e mezzo diventa difficile per l’attuale presidente trovare un compratore in extremis e trovare l’accordo per la vendita del club o rifinanziare il debito con Oaktree; tutto ciò potrebbe incidere anche su alcune scelte “di campo” molto importanti. Nel frattempo pare proprio che Steven Zhang non sarà in Italia neanche per la vittoria dello Scudetto, un traguardo importantissimo raggiunto sotto la sua presidenza.

Steven Zhang

Questione rinnovi

Secondo Tuttosport questa situazione pone un freno ai rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella: le negoziazioni sono ben indirizzate e non manca molto per arrivare a dama, ma trattandosi di operazioni economiche molto pesanti, occorre che arrivi l’ok della società. Suning, come si deduce da quanto scritto sopra, è in altre faccende affaccendata. In ogni caso col sardo si è molto vicini ad un accordo per uno stipendio di 7 milioni a stagione bonus compresi mentre per il Toro si lavora ancora sui bonus. Il nuovo stipendio dell’argentino dovrebbe partire da 9 milioni all’anno; entrambi i nuovi contratti dovrebbero scadere nel 2029.

