L’Inter nonostante le tantissime incertezze sul fronte societario si muove con grande anticipo sul mercato grazie alle mosse di Beppe Marotta e Piero Ausilio, dirigenti sicuramente navigati che ormai sanno come comportarsi con risorse economiche piuttosto limitate.

Da Napoli

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli l’amministratore delegato nerazzurro avrebbe già avuto contatti con l’entourage di Giovanni Di Lorenzo per capire se ci sono margini per un eventuale trasferimento la prossima estate. Il Napoli ha vissuto una stagione tremenda dopo una straordinaria: gli azzurri potrebbero non qualificarsi a nessuna coppa europea appena 12 mesi dopo aver vinto lo Scudetto. Sono state sbagliate scelte a tutti i livelli in questo lasso di tempo ed anche i giocatori si stanno interrogando sul proprio futuro. In realtà però al momento quelli riguardanti l’ex Empoli sono solo rumours: il capitano è legato al Napoli fino al 2028.

La situazione

Molto più breve è il contratto attuale di Denzel Dumfries, il titolare del ruolo che andrebbe ipoteticamente ad occupare Di Lorenzo all’Inter. L’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025 e se non si arriva al rinnovo in tempi brevissimi dovrà scattare la cessione per non rischiare di perderlo a costo zero. In rosa ci sono anche Darmian, che ha preso il posto dell’ex PSV Eindhoven negli ultimi mesi, e Buchanan, che ha giocato ancora pochissimo.

