Il rinnovo di Camarda con il Milan, ora dopo ora, sembra sempre più difficile. Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulla situazione.

I tifosi del Milan facevano il countdown in attesa arrivasse in fretta il 10 marzo, giorno del suo compleanno. In quella data infatti il giocatore, divenuto 16enne, avrebbe potuto firmare il primo contratto da professionista con la squadra del suo cuore e della sua vita: il Milan. Il logico e scontato idillio però si è trasformato in fretta in un incubo. Il talentuoso giocatore della Primavera di Abate, a distanza di quasi un mese dal suo compleanno, non ha ancora apposto la firma sul rinnovo con il Milan. Peppe Di Stefano, facendo il punto della situazione, ha sollevato molti dubbi sul buon esito della trattativa.

Francesco Camarda

Rinnovo in salita

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky vicino al mondo Milan, sul tema Camarda ha sottolineato che “non ha ancora firmato il suo primo contratto nonostante i 16 anni compiuti e questa per me non è una buona notizia“. Si era detto che l’unico motivo fosse legato alla possibilità che, firmando il prossimo luglio, il contratto sarebbe potuto essere esteso fino al 2027, anziché fino al 2026. Il giornalista però evidenzia che “non ho sensazioni positive in relazione a questo. La strada è evidentemente in salita”. Come sempre, in ogni trattativa, a contare saranno anche le volontà delle parti e difatti, proseguendo il discorso afferma che “bisognerà capire le intenzioni da entrambe le parti, sia lato ragazzo, che ha sempre ribadito il suo legame con il club e che ha come unica priorità quella di rimanere in rossonero sia lato Milan, che ovviamente non può non trattare Camarda diversamente dai suoi coetanei. Semplicemente perché Camarda fa cose speciali“.

La speranza del Milan

Il Milan, dal canto suo, non vorrebbe perdere un ragazzo dalle così promettenti speranze. Peppe Di Stefano, pur avendo esternato dubbi e perplessità sul tema rinnovo, non considera tutto perduto e afferma che “c’è ancora tempo e probabilmente c’è anche la volontà di trovare una quadra. La speranza è che non lo perda il Milan, perché sarebbe un peccato per tutto il calcio italiano”

