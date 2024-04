Il Milan accelera per il difensore centrale. Passi di avvicinamento significativi per Lacroix del Wolfsburg, ormai molto vicino.

Il Milan è deciso a fare la voce grossa nel prossimo mercato, muovendosi per tempo e con decisione sugli obiettivi che si è programmato per rinforzare la rosa. Oltre al tema attaccante sul quale occorrerà lavorare per sostituire il partente Giroud, la squadra mercato rossonera puntellerà anche il reparto arretrato che, con ogni probabilità, perderà Kjaer. Nelle ultime ore, così come evidenziato da Il Corriere dello Sport, il Milan ha accelerato e rinnovato i contatti con il Wolfsburg per Lacroix.

Maxence Lacroix.

Blitz in Germania

Il Milan accelera sul mercato e, come riportato da Il Corriere dello Sport, è volato in Germania per cercare di chiudere l’affare Lacroix. Nel dettaglio il ds rossonero Antonio D’Ottavio sarebbe stato nei giorni scorsi in a Wolfsburg per visionare il giovane centrale di difesa classe 2000, con il contratto in scadenza nel 2025. Il giocatore piace e non poco alla dirigenza rossonera, il difensore infatti coniuga perfettamente l’aspetto tecnico a quello economico. Secondo quanto detto da Il Corriere dello Sport il Milan avrebbe compiuto passi significativi per acquisire le prestazioni del giovane difensore centrale del Wolfsburg.

Il prezzo di Lacroix

E’ tempo di addentrarci nello spinoso tema relativo ai numeri economici dell’operazione. Lacroix ha una clausola di 20 milioni nel proprio contratto che, come detto, scadrà nel 2025. Il Wolfsburg nel prossimo mercato estivo non potrà tenere il punto, rischierebbe di perdere il giocatore e quindi un capitale economico a zero da lì a qualche mese. In quest’ottica il Milan vorrebbe cercare di strappare uno sconto al club tedesco, dovrà però guardarsi le spalle dal possibile affondo della Juventus, anch’essa interessata e non poco al ragazzo. L’interesse della Juventus è però vincolato alla partenza di Bremer che, secondo quanto riferito da Tuttosport, avrebbe richieste dal Manchester United. Secondo il giornale di Torino, la richiesta di 20 del club tedesco potrebbe essere limata in fase di trattativa. Il Milan resta vigile sul profilo che, in virtù della partenza di Kjaer e sui dubbi da sciogliere in merito al futuro di Kalulu, potrebbe davvero fare al caso del Diavolo.

L’articolo Milan, pressing su Lacroix: Il Wolfsburg chiede 20 milioni proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG