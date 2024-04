Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono i nerazzurri alle tracce di un nuovo perno centrale della difesa a tre; tanti gli obiettivi accostati.

L’Inter sta disputando una stagione straordinaria ed è effettivamente difficile migliorare una rosa già molto competitiva. A ciò va aggiunto che bisognerebbe farlo senza disporre di grossi capitali da investire.

Programmazione

Inzaghi prima di ogni partita al momento di schierare la formazione fa distinguo ben preciso tra braccetti e perni centrali della difesa: al centro sono stati utilizzati solo Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. I due ex Lazio hanno rispettivamente 32 e 36 anni e una tendenza a saltare alcune gare per infortunio: ci sarebbe bisogno di un ringiovanimento.

Francesco Acerbi

Gli obiettivi

Il Corriere dello Sport fa il punto sui tanti nomi monitorati da Ausilio e Marotta: il sogno è Alessandro Buongiorno del Torino che però a causa del costo tendente ai 40 milioni è destinato a rimanere tale. Piacciono anche Perr Schuurs del Torino che però è ai box dallo scorso novembre per un infortunio e Jaka Bijol che potrebbe accusare il salto di qualità. Gli occhi dei due dirigenti si sono posati quindi su Sam Beukema del Bologna anche se l’olandese finora ha giocato solamente in una difesa a 4. È nella squadra di Thiago Motta da solo una stagione ma già comanda la difesa come un veterano: il suo valore è sui 20 milioni ma gli emiliani, specie se arrivassero in Champions League, potrebbero avere la forza di resistere alle offerte.

