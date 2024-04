Buongiorno è intenzionato a lasciare il Torino e trasferirsi in una big. Avrebbe dato mandato al suo agente di ascoltare ogni offerta in arrivo per lui.

Il Milan nel prossimo mercato poserà il proprio sguardo in più direzioni. La società rossonera non ha infatti l’obiettivo di rinforzare solo il reparto avanzato ma, con buone probabilità, anche quello arretrato. Il nome oltretutto già trattato nel mese di gennaio è quello di Alessandro Buongiorno. Cairo stoppò sul nascere ogni discorso con il Milan ma oggi, e soprattutto in previsione dell’estate, tutto potrebbe cambiare.

Alessandro Buongiorno

Buongiorno vuole una big

La notizia diffusa oggi da Tuttosport è senza dubbio clamoroso. A dispetto delle parole che nelle scorse settimane aveva speso il presidente granata su Buongiorno, secondo il quotidiano di Torino il calciatore avrebbe dato mandato al suo agente di ascoltare ogni offerta importante che arriverà per lui. Altro quindi che voglia di granata, il difensore vuole spiccare il volo e Beppe Riso, suo agente, è pronto ad ascoltare anche le eventuali offerte in arrivo da Milano sponda Milan.

Buongiorno vale 40 milioni

Come detto in più occasioni la bottega calcistica del Torino e in particolare quella del presidente granata Urbano Cairo, è molto cara. La valutazione che ne fa il club piemontese è senza dubbio importante: 40 milioni di euro. Il Milan ci pensa e ragiona, valutando anche alternative meno dispendiose ma al contempo valide tecnicamente. Il Club rossonero infatti dovrà gestire al meglio le proprie risorse, con le quali dovrà necessariamente fare fronte al vuoto che Giroud lascerà in attacco.

