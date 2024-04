I nerazzurri valutano l’acquisto di un difensore spagnolo che sia via a diventare svincolato; gli ostacoli però non mancano.

L’Inter attende di mettere in ghiaccio nelle prossime settimane il discorso Scudetto anche se qualche primo discorso di mercato tra tecnico e dirigenza lo si inizia a fare.

L’obiettivo

Inzaghi avrebbe chiesto l’arrivo di un altro difensore non eccessivamente grande in termini di età e che abbia una certa esperienza a certi livelli. L’identikit comprende tanti nomi, uno di questi è Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. Potrebbe essere lui l’eventuale erede di uno tra Acerbi e De Vrij.

Diego Simeone

Gli scenari

Lo spagnolo si è messo in luce nelle due gare di Champions League contro i nerazzurri e non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno; appare molto difficile lo faccia nei prossimi mesi. La sua condizione di probabile svincolato naturalmente ha attirato moltissimi club europei: la Gazzetta dello Sport menziona soprattutto Aston Villa e West Ham. Va considerata anche la possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita ma qui dipenderà dalla scelta del 28enne di rimanere o meno nel calcio di un certo livello.

Le “armi” dell’Inter

I nerazzurri possono convincere il giocatore con la possibilità di lottare per traguardi altissimi e avrebbero anche la forza economica per sobbarcarsi lo stipendio di 5 milioni a stagione richiesto dallo spagnolo. Hermoso quindi potrebbe essere il terzo acquisto a parametro zero dell’Inter dopo Taremi e Zielinski anche se chiudere l’operazione non sarà affatto facile. In ogni caso se ne riparlerà più avanti, a Scudetto matematicamente conquistato.

