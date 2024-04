L’Atalanta potrebbe decidere di non esercitare il diritto di riscatto per De Ketelaere. L’ad della Dea Percassi non ha escluso sorprese.

Già finito l’idillio tra De Ketelaere e l’Atalanta La domanda sorge spontanea dopo le parole pronunciate ieri sera dall’ad orobico in merito al futuro del belga ex Milan. Dopo una parentesi tutt’altro che felice in rossonero, De Ketelaere sembrava si fosse rivitalizzato grazie al prestito all’Atalanta. Con la Dea infatti il belga ha sciorinato buone prestazioni e gol, al punto di suscitare sentimenti di rimpianto in diversi tifosi del Milan. Al termine della stagione i bergamaschi godono il diritto di riscattare De Ketelaere a 22 milioni. Se fino a qualche settimana fa sembrava scontata la cosa, oggi lo appare molto meno.

Charles De Ketelaere

L’Atalanta ci pensa

Ieri l’Atalanta è stata in scena al Franchi di Firenze per disputare la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Occasione perfetta per parlare di mercato con l’ad dei bergamaschi Luca Percassi. Ai microfoni di Mediaset, alla domanda sul futuro in nerazzurro di De Ketelaere, il dirigente orobico ha glissato alimentando più di qualche dubbio in merito alla decisione della Dea di riscattare il giocatore al termine della stagione. Le sue parole: “Siamo contenti che domani tornerà a disposizione. Sin dal primo giorno ha avuto un ottimo impatto, sia a livello calcistico che umano e di comportamenti. Siamo contenti di lui ma non è il momento di concentrarsi sul mercato, bisogna pensare al campo, più avanti faremo delle scelte“.

L’importanza di cedere De Ketelaere

Il belga è assolutamente fuori dal progetto tecnico rossonero. Nonostante il forte investimento di due stagioni fa, il feeling tra De Ketelaere e il Milan non è mai sbocciato. I rossoneri si augurano che l’Atalanta decida di riscattare il giocatore, così da poter avere liquidità fresca per puntellare la rosa nei ruoli in cui si necessitano interventi. Il tesoretto di cui spesso si è parlato e di cui il Milan potrebbe godere al termine della stagione, è costituito in una buona parte dai 22 milioni che la Dea verserebbe ai rossonero per De Ketelaere.

