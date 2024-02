L’ex centrocampista Stefano Impallomeni si è interrogato sulla lunga intervista ad Antonio Conte pubblicata oggi.

Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio della possibile prossima squadra di Antonio Conte; secondo l’ex calciatore per via della forza dell’Inter è difficile che scegli una meta italiana. “Di solito quando uno fa l’intervista si sceglie l’interlocutore. Se ha scelto il Telegraph forse è perchè si lascia aperta la pista Premier. C’è uno United in difficoltà, Conte è un top manager e ci possono essere delle possibilità per lui. Ha anche denunciato che fosse lui la prima scelta in Nazionale per il post-Mancini“.

Antonio Conte

Il parere

“Marotta ha piazzato due colpi, Taremi e Zielinski, che sono clamorosi. Se sono Conte, torno in Italia, so già che l’Inter che è favorita per rivincere lo Scudetto, quindi o hai garanzie di avere una squadra forte o lui nemmeno si sogna di andare a lottare contro l’Inter. Per me è più da United, perché in Inghilterra è molto più facile allentare i cordoni della borsa. Per me strizza l’occhiolino in Premier. Lui per essere ancora Conte punta l’Inghilterra, altrimenti in Italia dovrebbe fare un compromesso. Le ricostruzioni le ha già fatte, ora vuole vincere. Lui si vuole giocare l’ultima carta per essere sé stesso. Poi vedremo se accetterà anche l’Italia. Però lo vedo bello carico. L’unico che può rispondere a un appello ‘folle’ è ADL”. In realtà si dice che il Milan le stia provando tutte per convincerlo ad allenare i rossoneri.

L’articolo Impallomeni: “Marotta ha piazzato due colpi clamorosi, se sono Conte difficilmente vado a lottare con l’Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG