Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha analizzato il momento del Milan e quello di Luka Jovic: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha dichiarato:

PAROLE – «Allegri e Inzaghi hanno detto qualcosa a fine partita che non è tattica. C’è anche il Milan, i punti a disposizione sono ancora tanti e ci possono essere imprevisti. Il Milan deve sperare che cadano entrambe ed è difficilissimo, ma è lì. Sta facendo comunque un campionato importante. E’ senza difesa da almeno un mese, difficile fare meglio. Jovic titolare? No, meglio continuare ad usarlo così. Funziona perché ha caratteristiche che lo premiano, si amalgama bene col tipo di gioco che ha il Milan. Non sarà un fenomeno ma sa il fatto suo».

