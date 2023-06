Impallomeni: «Non so perché Chiesa dovebbe andare via dalla Juve». L’analisi della situazione dopo l’ultima stagione

Impallomeni a Maracanà su Twm Radio ha analizzato la situazione vissuta da Chiesa alla Juve in questa ultima stagione.

IMPALLOMENI SU CHIESA – «Il mal di pancia di Chiesa è comprensibile, ma al netto di come è stato gestito, dobbiamo ricordarci che viene da un lungo infortunio. La sua è stata un’annata difficile come per la Juve. La pazienza e il tempo sono fondamentali per ritrovarsi e superare certe paure anche. Chiesa resta formidabile, non so perché dovrebbe andare via dalla Juventus».

