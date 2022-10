Ecco cosa dice l’ex calciatore oggi giornalista Stefano Impallomeni a Maracanà programma di TMW Radio, le parole sull’Inter.

Sono queste le parole di Stefano Impallomeni che parla dell’Inter a Maracanà programma di TMW Radio: “Ho visto una grande Inter. Vedendo il Napoli sono due sport diversi ma aveva di fronte il Barcellona e una crisi ancora da superare. E’ uscita dall’Inferno con una partita importante, con scelte giuste. Credo che Inzaghi abbia grandi responsabilità in questo inizio e i giocatori gli hanno dato una risposta. Nessuno giocava contro Inzaghi, per me rimane l’Inter una delle favorite per lo Scudetto“.

Nicolo Barella

A Sky Sport, l’ex nerazzurro, Andrea Pinamonti oggi punta al Sassuolo spiega come sarà per lui la sfida: “Sfida particolare con l’Inter: lì giocavo poco a differenza di Empoli e Sassuolo. Avevo bisogno di continuità nonostante gli stimoli sempre alti a Milano.“

