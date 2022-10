Fabio Santini, giornalista parla nella trasmissione radio Maracanà su TMW Radio dell’Inter e della prestazione di ieri.

Sono queste le parole di Fabio Santini, famoso giornalista che parla a Maracanà su TMW Radio della prestazione dell’Inter contro il Barcellona: “Inzaghi. Quest’uomo è stato massacrato, anche da me per primo, in condizioni psicologiche e ambientali difficili ha ritrovato il vecchio cuore dell’Inter, ha fatto scelte logiche di formazione, ha fatto un piccolo miracolo“.

Andre Onana

Conclude così il giornalista su Onana: “E’ un portiere che ha fatto 56 presenze in Champions e dà una certa sicurezza al reparto. Il centrocampo poi ieri sera ha saputo fare filtro alla difesa, che è formata da giocatori con gli attributi. Ha filtrato il centrocampo, cosa che non accade in campionato. Ora credo che si debba scegliere Onana in porta. E poi dico: amo il contropiede e il catenaccio alla Herrera, ieri sera l’ho rivisto e ho goduto come un pazzo“.

