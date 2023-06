A TMW Radio, Impallomeni ha detto la sua su Rabiot e Milinkovic e il mercato della Juve.

IMPALLOMENI – «Serve uno col piede delicato, un tecnico. Comunque sono due giocatori diversi, alla Juventus serve un giocatore dinamico, più movimento in mezzo al campo. Milinkovic ha bisogno delle sue pause, è pigro ma veloce di testa, ma deve avere i suoi spazi. Rabiot è più continuo. Per Allegri meglio Rabiot. Per me ripartirà dal 3-5-2».

