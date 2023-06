A Radio Bianconera, l’avvocato Vincenzo Greco si è espresso così sulla possibile riforma della giustizia sportiva dopo il caso Juve.

AVV. GRECO – «La giustizia sportiva è servita a colpire la Juve, a obbedire al diktat di Ceferin: ora c’è timore che qualche testa calda voglia colpire qualche altro club e per evitare un’ingiustizia si prova a cambiare il sistema e lo si fa di fretta. Ma le riforme devono essere fatte in maniera organica. Che ci sia una necessità e urgenza sì, c’è, ma non così. In un modo molto più riflessivo e organico».

The post Avv. Greco: «Prima hanno colpito la Juve, ora pensano a cambiare il sistema» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG