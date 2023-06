Giuntoli Juve, la deadline non cambia. La data e le ULTIME novità sul futuro del direttore sportivo

Oggi Cristiano Giuntoli non ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia come allenatore del Napoli. Un ulteriore segnale che lo allontana da Napoli e, contestualmente, lo avvicina ai bianconeri.

Come riferito da Alfredo Pedullà, la deadline per il suo possibile arrivo alla Juve non cambia ed è fissata entro fine mese. Sono settimane decisive.

