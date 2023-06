Ronaldo: «Il campionato saudita è bello, ora i trasferimenti parlano da soli». CR7 risponde sulla competitività del campionato

In conferenza stampa, l’ex Juve risponde polemico sul campionato arabo. Ecco le dichiarazioni di Ronaldo dal ritiro del Portogallo.

RONALDO – «Da quando sono in Arabia Saudita, sono anche in Nazionale. Ho già giocato tre partite, quindi non incide assolutamente l’essere in quel campionato sulla chiamata col Portogallo. Potete chiedere al mister. Il campionato saudita è bello, magari voi non guardate le partite, ma va bene. E ora i trasferimenti parlano da soli. Sono contento e spero di segnare più gol».

