A TMW Radio, Stefano Impallomeni si è espresso così sulla Juve di Allegri.

IMPALLOMENI – «Se continua così, avendo un impegno a settimana, le cose si fanno interessanti. Ma per me l’Inter deve temere solo se stessa. È una squadra che sta prendendo corpo, ieri ha ricordato Nereo Rocco, ma finché vince ha ragione Allegri. Dall’altra parte dico che la Viola poteva giocare fino a Pasqua ma non avrebbe mai segnato».

The post Impallomeni stronca la Juve: «Lo Scudetto lo può perdere solo l’Inter!» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG