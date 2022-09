Impallomeni sull’esordio in Champions: «Il Milan ha fatto una prestazione dignitosa». Le parole dell’ex calciatore e giornalista

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW dell’esordio di Milan e Juventus in Champions League. Ecco le parole dell’ex calciatore e giornalista:

«Per la Juventus una partita dignitosa e non tanto sorprendente. Mi sarei aspettato una prestazione così e una reazione a livello caratteriale. C’è un gruppo che vuole andare oltre le difficoltà. Allegri ha rinunciato alle paure, nelle difficoltà piano piano ci ha messo molto del suo. La reazione di Danilo va interpretata. Vuol dire ‘siamo la Juve, che a Firenze abbiamo toccato il fondo e un club come questo deve capire che rappresenta qualcosa d’importante’. Credo sia stato fatto un passo in avanti contro un’armata come il PSG. Anche il Milan ha fatto una prestazione dignitosa. Le italiane devono affrontare la Champions con leggerezza e magari così esce qualcosa di importante».

