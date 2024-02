Impallomeni vede Conte alla rivale: «Potrebbe essere la squadra adatta». Il tecnico piace anche al Napoli

Stefano Impallomeni, a TMW Radio, ha parlato così del futuro dell’ex Juve Antonio Conte.

IMPALLOMENI – «Ha avuto dei contatti con dei club in Italia e non solo, come caratteristiche di rosa e le ambizioni dei presidente, Napoli potrebbe essere adatta. Anche perché ADL non ha mai nascosto che vuole vincere la Champions. E avrebbe meno pressioni rispetto ad altri club più importanti».

