Il Milan si gode un nuovo imprescindibile ma che al contempo rappresenta anche un problema. Ecco il grande nodo da risolvere.

Il Milan vive sulle montagne russe in questa stagione, alternando prestazioni da applausi a scena aperta, vedi la trasferta al Bernabeu, a fischi come dopo l’ultima gara di campionato contro la Juventus.

In questa altalena emozionale in cui abbondano dubbi emerge anche una certezza che, per gioco beffardo del destino, rischia anche di essere il grosso limite della squadra. Un vero e proprio nodo da sciogliere quanto prima.

Servono vittorie ma anche la risoluzione di un vero e proprio rebus

Il Milan deve tornare a vincere e lo deve fare da questa sera a Bratislava e continuare poi in campionato. Il tempo delle parole, delle promesse e delle belle intenzioni è terminato. Occorre solo tanta concretezza e punti, per blindare l’accesso agli ottavi di finale di Champions e avvicinarla in campionato accorciando sulle inseguitrici che lì davanti stanno scappando. Questo almeno lato campo, lato società il Milan deve essere bravo a sbrogliare il nodo che sta attanagliando Fonseca e la rosa, cioè aver trovato un vero e proprio imprescindibile in rosa che, al contempo e quasi paradossalmente, rappresenta anche un “problema”.

Imprescindibile e problema allo stesso tempo: situazione criticas

Il centrocampista francese Youssouf Fofana si è rivelato essere un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Fonseca. Durante una conferenza stampa precedentemente alla sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava, l’allenatore ha risposto con una battuta alla domanda su un possibile riposo per Fofana, affermando che il giocatore avrebbe avuto tutto il tempo per riposarsi in hotel. Nonostante la leggerezza della risposta, da questa emerge un problema di fondo per il Milan: l’assenza di un sostituto adeguato per Fofana. Il Milan si appresta a gestire una serie di impegni senza poter contare su una riserva valida per Fofana, senza dimenticare l’assenza di altri giocatori chiave per squalifiche o infortuni. Se da una parte la scelta del tecnico di non convocarlo nelle Nations League ha offerto una boccata d’aria al centrocampista, dall’altra accentua la pressione su una rosa che sembra mostrare i suoi limiti proprio nel cuore del campo.

Koopmeiners e Fofana

Il mercato: tra dubbi e necessità

Al di là delle battute e degli spunti di riflessione, lo stile di gioco richiesto da Fonseca necessita di giocatori che possano ruotare efficacemente, conservando un alto livello di prestazione. Al momento, alternative come Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek sono considerate soluzioni di ripiego, non essendo loro ruoli naturali quello occupato da Fofana. Di fronte a questa realtà, il Milan si trova nella posizione di dover valutare attentamente le sue mosse sul mercato, con nomi come Samuele Ricci, Belahyane, Bondo e Frendrup che circolano come possibili rinforzi. Tuttavia, le dichiarazioni da parte della dirigenza lasciano intendere una certa riluttanza all’idea di intervenire in modo significativo nella prossima sessione di trasferimenti a gennaio.

LEGGI ANCHE Affare quasi fatto, asse caldissimo tra Monza e Milano: il retroscena a sorpresa

Leggi l’articolo completo Imprescindibile per Fonseca ma anche un grande problema: il nodo da risolvere al Milan, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG