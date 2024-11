Asse caldissimo tra Ibra e Galliani. La suggestione di mercato potrebbe diventare realtà: ecco cosa bolla in pentola.

Nel panorama del calciomercato, il Milan si trova a dover navigare tra le necessità immediate del campo di gioco e le strategie a lungo termine per rinforzare la squadra. Dopo una performance sottotono contro la Juventus, l’attenzione si sposta verso la Champions League e le mosse in vista della prossima sessione di mercato.

Nonostante un calendario fitto di impegni, la dirigenza rossonera, con figure chiave come Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani, lavora senza sosta. Il profilo è stato individuato e la suggestione di mercato si prepara a concretizzarsi.

La strategia di mercato del Milan

Nonostante la frenesia delle competizioni, il Milan non perde di vista il calciomercato. La situazione attuale suggerisce che movimenti significativi potrebbero non essere immediati, puntando piuttosto a rinforzi nella sessione estiva. La possibilità di investimenti nel mese di gennaio sembra probabile, circolano già diversi nomi sulla scrivania di Moncada ma è una suggestione di mercato, almeno fino a qualche settimana fa, a prendere forma e corpo. Telefono bollente tra Ibra e Galliani in cerca di un’intesa davvero sorprendente.

L’asse Ibra-Galliani è caldissimo

Un nome che emerge con prepotenza – scrive Milanlive.it – è quello di Warren Bondo, centrocampista in forza al Monza, che già durante l’estate aveva attirato le attenzioni di Geoffrey Moncada. Il giocatore, trovando spazio e continuità sotto la guida di Alessandro Nesta, sta mostrando qualità in grado di interessare i vertici milanesi. La situazione contrattuale e il valore dell’atleta, tuttavia, fanno slittare ogni possibile trattativa alla finestra estiva, complici anche le recenti dinamiche di squadra del Monza. La relazione tra Milan e Monza si annuncia come un fertile terreno di collaborazione. Adriano Galliani, leggendario dirigente milanista ora ad di Monza, potrebbe ritrovarsi a trattare non solo per Bondo, ma anche per un possibile ritorno di Daniel Maldini al Milan, valutato attorno ai sei milioni di euro. Tommaso Pobega e altri giovani talenti del vivaio rossonero potrebbero invece prendere il cammino inverso, guadagnando esperienza in Brianza. È evidente che le due società stanno ponendo le basi per una collaborazione che potrebbe rivelarsi proficua per entrambe, con un occhio di riguardo verso lo sviluppo dei giovani e il consolidamento delle rispettive rose.

Adriano Galliani

Sguardo al futuro

I Milan continua a mostrare un approccio strategico e ponderato al mercato, con l’obiettivo di rafforzare la squadra mantenendo un equilibrio finanziario. Le prossime sessioni di mercato sveleranno fino a che punto la sinergia con il Monza potrà influenzare le scelte future e contribuire alla crescita del progetto sportivo rossonero.

LEGGI ANCHE Affare saltato per 4 milioni, ma il Milan è “pronto” a riaprirlo: il colpo che potrebbe sorprendere tutti

Leggi l’articolo completo Ibra-Galliani, asse di mercato rovente: la trattativa prende forma, ecco come l’affare diventa realtà, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG