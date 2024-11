Colpo di scena al Milan? Si parla di una bocciatura eccellente e una cessione in vista. Non solo, spuntano già la cifre.

In una Milano avvolta dall’atmosfera post-partita, l’ultimo match di San Siro tra Milan e Juventus non ha certo lasciato il segno per la qualità del gioco espresso, terminando con un risultato di parità che sa tanto di occasione mancata.

Tuttavia, al di là del deludente 0-0, a tenere banco nelle discussioni tra i tifosi rossoneri e le analisi degli esperti è un potenziale adeus sul mercato che potrebbe lasciare il segno ben più del risultato stesso.

Il contesto di gioco e l’addio eccellente

Sabato sera a San Siro, la sfida tra Milan e Juventus si è risolta in un inaspettato 0-0, un risultato che ha sollevato più di una perplessità tra i tifosi del Milan. La squadra, guidata da Fonseca, ha mostrato un atteggiamento eccessivamente cauto, mancando di incisività offensiva e generando vive critiche per l’approccio al match. Questo trend sfavorevole getta ombre sul lavoro del tecnico, nonostante il sostegno dichiarato della dirigenza. Al centro delle critiche, post-partita, si è posizionato la squadra e il mister che, ancora una volta, non sono riusciti a offrire le risposte sperate da dirigenza e tifosi. Sullo sfondo prende sempre più forma un addio eccellente, bocciato da Fonseca in modo forse irreversibile.

La bocciatura eccellente: vicino l’addio?

In particolare, uno dei nomi che più risuona in quest’ottica di potenziale rivoluzione è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il 28enne centrocampista londinese, nonostante un contratto fino al 30 giugno 2027, dopo l’ultimo match si trova a fare i conti con una posizione sempre più precaria. La sua sostituzione con Pulisic durante il match contro la Juventus sembra aver segnato un punto di non ritorno per la dirigenza rossonera – scrive Milanlive.it – pronta a valutare offerte per il prossimo calciomercato estivo, con una quotazione che parte dai 20 milioni di euro, cifra che rispecchia il suo costo iniziale di trasferimento dall’Chelsea.

Ruben Loftus Cheek

Verso nuovi orizzonti?

Nonostante la difficile situazione, Loftus-Cheek non manca di corteggiatori, in particolare tra i club della Premier League, pronti a rilanciare per il centrocampista inglese, finora autore di una prestazione stagionale priva di reti o assist decisivi. Questa potenziale cessione potrebbe rappresentare non solo una svolta nella carriera del giocatore ma anche un’occasione per il Milan di rivedere e rinfrescare la propria rosa in vista di future competizioni.

