Il difensore tedesco è uno dei giocatori che si appresta a cambiare squadra a costo zero la prossima estate; tante le squadre interessate a lui. Nel complicato mondo del calcio, dove le strategie di mercato si intrecciano con le aspirazioni personali e professionali dei giocatori, la decisione di Jonathan Tah di lasciare il Bayer Leverkusen a parametro zero al termine del suo contratto sta suscitando notevole interesse tra i top club europei. Il difensore centrale, riconosciuto per le sue solide prestazioni, ha rifiutato l’offerta di rinnovo da parte del suo attuale club, scatenando un vero e proprio tam tam di voci di mercato. Il fascino del parametro zero Il mercato degli svincolati ha sempre esercitato un certo fascino sulle strategie di mercato dei club di calcio. La possibilità di aggiudicarsi giocatori di alto profilo senza dover corrispondere un indennizzo al club di appartenenza rappresenta un’occasione ghiotta, che può fare la […]

