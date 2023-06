I nerazzurri punteranno ad acquistare una nuova mezzala, probabilmente dai neroverdi, per prendere il posto almeno numericamente del croato.

Fabrizio Biasin su Libero fa il punto sulle ultime ore frenetiche di mercato dell’Inter. “I sauditi dell’Al-Nassr si sono fatti avanti con la classica ‘offerta che non si può rifiutare’: triennale da 20 milioni di euro a stagione. E all’Inter? La prima proposta da 15 milioni è lievitata a 23, sufficiente per chiudere l’operazione e permettere ai nerazzurri di tuffarsi su Davide Frattesi, obiettivo numero 1 del centrocampo”.

Davide Frattesi

“Ovviamente non si tratta di sostituire il croato con l’azzurro, il posto del primo verrà preso in pianta stabile da Hakan Calhanoglu, mentre il giocatore del Sassuolo – corteggiassimo anche da Milan, Juve e Roma – andrà a rimpinguare il comparto delle mezzali. Questo ovviamente in un mondo ideale, ovvero non quello del calcio, laddove un dirigente scafato come Carnevali farà il massimo per far lievitare il costo del cartellino, attualmente la richiesta si aggira attorno ai 40 milioni”.

